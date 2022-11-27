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ميقاتي: الوديعة تحت الـ100 الف دولار سيعود نصفها بالليرة اللبنانية بحسب سعر السوق بينما النصف الآخر سيكون بالدولار

Lebanon 24
27-11-2022 | 15:52
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