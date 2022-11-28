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رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأميركي: التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأميركي في الفضاء الخارجي
Lebanon 24
28-11-2022
|
00:44
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