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تقارير أوكرانية: المتعاونون مع الجيش الروسي يغادرون نوفا كاخوفكا قرب خيرسون

Lebanon 24
28-11-2022 | 00:53
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