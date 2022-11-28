Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: واشنطن قد تزود أوكرانيا بقنابل تمكّنها من ضرب أهداف خلف الخطوط الروسية

Lebanon 24
28-11-2022 | 01:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تضغط واشنطن على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا.. ولماذا تزودها بمزيد من الأسلحة المتطورة؟
lebanon 24
28/11/2022 11:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: روسيا شنت هجوما واسعا الثلاثاء على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا
lebanon 24
28/11/2022 11:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية تنفي أي تفاوض مع واشنطن بشأن أوكرانيا
lebanon 24
28/11/2022 11:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للناتو: ندين الهجمات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا
lebanon 24
28/11/2022 11:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:38 | 2022-11-28
02:46 | 2022-11-28
02:45 | 2022-11-28
02:18 | 2022-11-28
01:47 | 2022-11-28
01:04 | 2022-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website