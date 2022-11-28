Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر أمنية: 4 قتلى في حصار فندق "فيلا روز" في العاصمة الصومالية

Lebanon 24
28-11-2022 | 02:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتلى في فكّ حصار عن فندق احتله مقاتلو حركة "الشباب" في الصومال
lebanon 24
28/11/2022 14:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أمنية لـ"الجزيرة": إشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية في معبر حدودي جنوب شرقي أفغانستان
lebanon 24
28/11/2022 14:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"فاينانشيال تايمز" عن مصادر أميركية: الحصار الصيني لتايوان سيتسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 2.5 تريليون دولار
lebanon 24
28/11/2022 14:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية: هجوم صاروخي يستهدف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق
lebanon 24
28/11/2022 14:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:50 | 2022-11-28
07:24 | 2022-11-28
07:01 | 2022-11-28
06:58 | 2022-11-28
06:46 | 2022-11-28
06:31 | 2022-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website