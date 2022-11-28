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إلغاء جلسة للجنة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لموضوع الصندوق السيادي لغياب رئيسها بداعي المرض

Lebanon 24
28-11-2022 | 04:08
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