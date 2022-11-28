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الرئيس عبد المجيد تبون: يجب أن لا يقتصر دعم فلسطين على الخطابات وإنما بالخطط العملية من أجل استعادة الحق الفلسطيني
Lebanon 24
28-11-2022
|
10:25
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