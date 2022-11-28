Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عبد المجيد تبون: يجب أن لا يقتصر دعم فلسطين على الخطابات وإنما بالخطط العملية من أجل استعادة الحق الفلسطيني

Lebanon 24
28-11-2022 | 10:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التونسي: لن يعم السلام إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس واستعادة الحق الفلسطيني (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/11/2022 20:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي: عملنا لأن يكون الحق الفلسطيني حاضرا على كل جداول مختلف الاستحقاقات والمؤتمرات الدولية (الجزيرة)
lebanon 24
28/11/2022 20:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني يثني على الجزائر لجهودها في توحيد الشعب الفلسطيني وعلى مصر لرعاية المصالحة الفلسطينية
lebanon 24
28/11/2022 20:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجزائري: أتطلع لإنشاء لجنة اتصالات عربية من أجل حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/11/2022 20:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:33 | 2022-11-28
13:26 | 2022-11-28
13:25 | 2022-11-28
13:10 | 2022-11-28
13:02 | 2022-11-28
12:59 | 2022-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website