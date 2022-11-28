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أردوغان: لم يعد مقبولا تقديم بعض الدول الغربية الدعم للتنظيمات الإرهابية (الجزيرة)

Lebanon 24
28-11-2022 | 12:20
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