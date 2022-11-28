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أخبار عاجلة
الخارجية الروسية: رفض نفط وغاز القطب الشمالي قد يؤدي إلى اضطراب سوق الطاقة العالمي (الشرق)
Lebanon 24
28-11-2022
|
13:02
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