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المبعوث الروسي لسوريا: التواصل بين تركيا وسوريا مستمر عبر قنوات خاصة والظروف لم تتهيأ للقاء أردوغان وبشار الأسد (الشرق)

Lebanon 24
28-11-2022 | 13:10
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