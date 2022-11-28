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إيلون ماسك يتهم شركة أبل بأخذ ضريبة سرية بمقدار 30% من مطوري التطبيقات عبر متجرها (العربية)

Lebanon 24
28-11-2022 | 14:01
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