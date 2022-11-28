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مريض بحاجة ماسة الى دم لاجراء عملية جراحية من فئة O- في مستشفى رزق. للتواصل 571403-70

Lebanon 24
28-11-2022 | 14:22
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