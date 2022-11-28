Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يبحث اليوم فرض عقوبات جديدة على روسيا (العربية)

Lebanon 24
28-11-2022 | 15:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يبحث يوم الإثنين المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/11/2022 23:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الرئاسة الفرنسية: عقوبات جديدة سيقرها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ضدّ أفراد وكيانات إيرانية على خلفية تزويد روسيا بطائرات من دون طيار
lebanon 24
28/11/2022 23:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فرنسا: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات (العربية)
lebanon 24
28/11/2022 23:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على عقوبات جديدة ضد روسيا
lebanon 24
28/11/2022 23:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:01 | 2022-11-28
15:52 | 2022-11-28
15:52 | 2022-11-28
15:36 | 2022-11-28
15:34 | 2022-11-28
15:18 | 2022-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website