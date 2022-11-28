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وسائل إعلام عراقية: الحكومة المركزية العراقية تقرر تشكيل لواءين عسكريين لحماية الحدود مع ايران (الشرق)

Lebanon 24
28-11-2022 | 16:27
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