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أخبار عاجلة
البنتاغون: لدى الولايات المتحدة وروسيا قنوات اتصال متعددة للمناقشات الأمنية الحرجة (الشرق)
Lebanon 24
28-11-2022
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16:38
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