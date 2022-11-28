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رئيس المركزي الأميركي في نيويورك: أسعار الفائدة في حاجة إلى رفعها أكثر من ذلك، وسيتوقف مقدار رفعها على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم

Lebanon 24
28-11-2022 | 18:03
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