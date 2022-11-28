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الاحتلال يبدأ بالانسحاب من بيت أمر وسط مواجهات عنيفة في منطقة عصيدة وإطلاق مكثف لقنابل الغاز

Lebanon 24
28-11-2022 | 18:42
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