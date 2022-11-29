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وزارة الدفاع التركية: مقتل عسكري تركي متأثرا بإصابته في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق
Lebanon 24
29-11-2022
|
01:59
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