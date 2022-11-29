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النائبة غادة أيوب: وعدنا وزير المال بإعادة النظر في بعض القرارات المتعلّقة بالضرائب وإيقاف تطبيقها إلى حين بدء السنة المالية الجديدة
Lebanon 24
29-11-2022
|
05:33
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