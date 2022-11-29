Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: نضغط على الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات

Lebanon 24
29-11-2022 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أداء الاقتصاد الروسي خلال الـ2022.... اليكم اهم التوقعات
lebanon 24
29/11/2022 21:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 200 جدني أوكراني و100مرتزق أجنبي يوم أمس خلال استهداف تجمعاتهم بأسلحة عالية الدقة في محور دونيتسك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/11/2022 21:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية قصفت خيرسون 54 مرة خلال الساعات الأخيرة
lebanon 24
29/11/2022 21:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المجر: سنعارض فرض سقف على أسعار النفط والغاز الروسي إلينا خلال اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي (الشرق)
lebanon 24
29/11/2022 21:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:40 | 2022-11-29
14:15 | 2022-11-29
14:14 | 2022-11-29
14:08 | 2022-11-29
14:06 | 2022-11-29
13:56 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website