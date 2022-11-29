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وزير الخارجية البريطانية: سنُواصل دعم أوكرانيا خلال أشهر الشتاء الصعبة

Lebanon 24
29-11-2022 | 06:39
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