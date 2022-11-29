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وزارة الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي دمر 10 نقاط للجيش الأوكراني في مناطق في دونيتسك وخيرسون

Lebanon 24
29-11-2022 | 07:03
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