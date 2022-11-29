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أ ف ب عن وزير ألماني: الضربات الروسية ضدّ منشآت الطاقة في أوكرانيا "جريمة حرب"

Lebanon 24
29-11-2022 | 07:55
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