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رئيس الوزراء البولندي: لن نمنح أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

Lebanon 24
29-11-2022 | 09:03
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