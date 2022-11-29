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ميدفيدف: إذا زود النيتو أوكرانيا بأنظمة باتريوت فستصبح تلك الأنظمة هدفا مشروعا لقواتنا (الجزيرة)

Lebanon 24
29-11-2022 | 12:41
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