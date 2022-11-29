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البنتاغون: نواصل اتصالاتنا مع الأتراك بشأن التصعيد في شمال سوريا والوزير أوستن سيتحدث مع نظيره التركي قريبا (الجزيرة)

Lebanon 24
29-11-2022 | 13:48
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