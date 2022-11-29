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النيتو: قواتنا في الجزء الشرقي مستعدة للقتال ووجودها يوضح أن الهجوم على حليف واحد يعد هجوما على الجميع (الجزيرة)

Lebanon 24
29-11-2022 | 14:15
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