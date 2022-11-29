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البنتاغون: إيران سلمت روسيا مئات المسيرات المفخخة وهي تواصل تصدير الإرهاب

Lebanon 24
29-11-2022 | 18:50
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