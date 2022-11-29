Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تشريع يوفر الحماية الفيدرالية لزواج المثليين

Lebanon 24
29-11-2022 | 18:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديموقراطيون... هل يحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي؟
lebanon 24
30/11/2022 06:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
49 مقعداً للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي مقابل 49 للجمهوريين حتى اللحظة (أسوشييتد برس)
lebanon 24
30/11/2022 06:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناريوهات حسم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي
lebanon 24
30/11/2022 06:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميا.. جولة إعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأميركية (العربية)
lebanon 24
30/11/2022 06:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:51 | 2022-11-29
23:02 | 2022-11-29
19:16 | 2022-11-29
18:50 | 2022-11-29
17:57 | 2022-11-29
17:40 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website