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أخبار عاجلة
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت (التحكم المروري)
Lebanon 24
30-11-2022
|
01:24
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