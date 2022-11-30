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الجيش الأوكراني: القوات الروسية تقصف مناطق في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد بصواريخ أس 300
Lebanon 24
30-11-2022
|
02:26
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