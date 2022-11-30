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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سوخوي 25" في منطقة باخموت جنوب شرق أوكرانيا

Lebanon 24
30-11-2022 | 06:24
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