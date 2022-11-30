بو صعب بعد جلسة اللجان لمتابعة مناقشة مشروع قانون "الكابيتال كونترول": يمكن القول إنّنا بدأنا شقّ طريق النقاش الجدّي وتوافقنا على هويّة اللجنة الخاصة وصلاحيتها

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