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وزير الطاقة السعودية يُعلن عن إكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية التي تقع شرق البلاد على ساحل الخليج العربي

Lebanon 24
30-11-2022 | 08:19
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