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المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية: إدارة بايدن ملتزمة بحل الدولتين على حدود 67 وترك قضايا الحل النهائي للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي
Lebanon 24
30-11-2022
|
09:34
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