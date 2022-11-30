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المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية: إدارة بايدن ملتزمة بحل الدولتين على حدود 67 وترك قضايا الحل النهائي للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي

Lebanon 24
30-11-2022 | 09:34
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