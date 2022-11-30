Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: نبحث مع الحلفاء في الناتو نشر نظام الباتريوت في أوكرانيا وسيغيّر هذا قواعد اللعبة مع روسيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
30-11-2022 | 13:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: خيار تزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" محتمل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/12/2022 01:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء خارجية حلف الناتو يتعهدون بتكثيف دعم أوكرانيا والمساعدة في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/12/2022 01:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: روسيا ليست مستعدة بعد للسلام في أوكرانيا وعليها سحب قواتها أولا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/12/2022 01:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: القتال في فصل الشتاء يمنح ميزة لأوكرانيا أكثر من روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/12/2022 01:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:12 | 2022-11-30
18:10 | 2022-11-30
16:13 | 2022-11-30
16:02 | 2022-11-30
16:00 | 2022-11-30
15:54 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website