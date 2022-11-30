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لابيد: المناورات المشتركة تحاكي تهديدات عدة على رأسها التهديد الإيراني (العربية)

Lebanon 24
30-11-2022 | 14:14
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