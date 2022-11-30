التيار الوطني الحرّ: الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية والوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة

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