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التيار الوطني الحرّ: الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية والوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
30-11-2022 | 14:33
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