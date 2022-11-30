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التيار الوطني الحر: نأسف لغياب الجدّية في التعاطي مع ملف إنتخاب رئيس للجمهورية ومراهنة البعض على الوقت او على الخارج على الرغم من أهمية هذا الاستحقاق ومحوريته في إعادة تكوين السلطة وتسيير مؤسسات الدولة

Lebanon 24
30-11-2022 | 14:37
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