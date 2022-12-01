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التحكم المروري: طريق كفردبيان حدث بعلبك والعاقورة حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تكون طبقة من الجليد
Lebanon 24
01-12-2022
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