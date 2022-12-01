الياس حنكش: الدستور بالمادتين ٧٤ و٧٥ واضح أن من واجب المجلس النيابي إنتخاب رئيس وألا يقوم بأي عمل آخر وأنا طلبت من الرئيس بري البقاء في المجلس حتى إنتخاب رئيس (LBCI)

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