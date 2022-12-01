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الياس حنكش: الدستور بالمادتين ٧٤ و٧٥ واضح أن من واجب المجلس النيابي إنتخاب رئيس وألا يقوم بأي عمل آخر وأنا طلبت من الرئيس بري البقاء في المجلس حتى إنتخاب رئيس (LBCI)

Lebanon 24
01-12-2022 | 02:38
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