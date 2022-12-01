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لافروف: الغرب اتبع نهج الإبقاء على الاتفاقيات والمعاهدات مجرد "حبر على روق"

Lebanon 24
01-12-2022 | 03:15
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