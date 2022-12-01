النائب قاسم هاشم: رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يملك كل المواصفات التي يمكن ان تجعله مرشحاً توافقياً ولكن الشخصية التي تنطبق عليها المواصفات التوافقية سنكون معها ان كان فرنجية او غيره (الجديد)

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