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عبدالله: نثق بحكمة الرئيس برّي وحرصه على سير المؤسسات وانتظام الشأن العام والمطلوب اليوم المحافظة على اتفاق الطائف لاستقرار البلد وباقون على خيار معوّض بانتظار ان يقدّم الآخرون إسمهم (الجديد)

Lebanon 24
01-12-2022 | 03:31
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معوّض للـ"أم تي في": الغاية من إجتماع نواب المعارضة والمستقلين في مكتبة مجلس النواب تشاورية والمطلوب تنسيق المواقف وليس الاتفاق على اسمي بل بحث الاستراتيجية الرئاسية والتشريع بغياب الرئيس
lebanon 24
01/12/2022 15:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/12/2022 15:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/12/2022 15:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
01/12/2022 15:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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