عبدالله: نثق بحكمة الرئيس برّي وحرصه على سير المؤسسات وانتظام الشأن العام والمطلوب اليوم المحافظة على اتفاق الطائف لاستقرار البلد وباقون على خيار معوّض بانتظار ان يقدّم الآخرون إسمهم (الجديد)

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