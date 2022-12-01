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النائب رازي الحاج: من الواضح أن الفريق الآخر ينتظر كلمة السر من الخارج لانتخاب رئيس (LBCI)

Lebanon 24
01-12-2022 | 03:45
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النائب الياس حنكش لـLBCI: نأخذ الاستحقاق الرئاسي بشكل جدي والفريق الآخر ليس لديه أي مرشح جدي ولا ضرورة أهم من انتخاب رئيس للجمهورية
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01/12/2022 15:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب حسين الحاج حسن: طالما ليس هناك حوار وتفاهم بين المكونات السياسية والنيابية فان اي تكتل ليس لديه امكانية بتأمين عدد الاصوات اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية (الجديد)
lebanon 24
01/12/2022 15:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رازي الحاج للـLBCI: اليوم سيكون لدينا موقف دستوري حول موضوع رسالة عون وليس لدينا وقت لنضيّعه بدون رئيس للجمهورية
lebanon 24
01/12/2022 15:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/12/2022 15:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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