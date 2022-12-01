Advertisement

أخبار عاجلة

بو صعب للـ LBCI: الحوار غير متقدم حتى الان ولا فريق يطرح حتى الان اي مرشح جدي

Lebanon 24
01-12-2022 | 03:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حواط: على الفريق الآخر أن يحدد مرشحه مثلما فعلنا نحن وبعدها الحضور إلى مجلس النواب لتحقيق الانتخاب وإيصال رئيسٍ جديد للبلاد
lebanon 24
01/12/2022 15:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
علي عمار من مجلس النواب: البلد مأزوم اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً ونخشى إذا استمر هذا الوضع أن يندفع الواقع إلى الانفجار، وهناك ضرورة للإسراع إلى الحوار الذي يؤدي بدوره إلى الوفاق
lebanon 24
01/12/2022 15:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق الانتخابات بنقابة المحامين في بيروت.. هؤلاء هم المرشحون
lebanon 24
01/12/2022 15:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الياس جرادة: الالتزام بالانتخاب مسؤولية وطنية ولا يجب انتظار أي اتفاق خارجي فلنطلق عجلة الحوار ان كنا غير قادرين على الانتخاب
lebanon 24
01/12/2022 15:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:35 | 2022-12-01
08:34 | 2022-12-01
08:22 | 2022-12-01
08:05 | 2022-12-01
08:04 | 2022-12-01
08:03 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website