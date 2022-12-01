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النائب علي فياض: عندما نتحدث عن توافق فنحن لا نقصد "الإجماع" بل المطلوب هو الوصول إلى خرق بين تكتل الفريقين قادر على تأمين الثلثين (الجديد)

Lebanon 24
01-12-2022 | 05:40
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ميقاتي: الجيل الجديد قادر على النهوض بالوطن ومن واجبنا ان نوفر له المقومات التي تساعده في هذه العملية بدءاً من انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وصولا الى تأمين التوافق السياسي كشرط اساس لانطلاق المعالجة الاقتصادية المطلوبة
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01/12/2022 15:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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