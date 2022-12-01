ميقاتي خلال لقائه المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي: نُجدّد مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لانهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على الصعد كافة

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