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الفاتيكان: البابا فرنسيس يزور جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان من 31 كانون الثاني الى 5 شباط (أ.ف.ب)

Lebanon 24
01-12-2022 | 06:13
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