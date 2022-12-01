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مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان: واشنطن ملتزمة باللجوء إلى الضغط لإغراء كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية

Lebanon 24
01-12-2022 | 06:32
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